Inter, segnale forte di Skriniar ma il rinnovo è in standby. Il PSG cambia i piani?

Il difensore manda un messaggio sui social a club e tifosi ma per ora non si sbilancia sul tema rinnovo del contratto

Il 'Forza Inter' pubblicato sui social da Milan Skriniar scalda i tifosi dell'Inter. Il messaggio del difensore slovacco rappresenta un segnale di attaccamento alla maglia, in attesa di sciogliere le riserve sulla trattativa per il rinnovo del contratto e dare la risposta definitiva alla dirigenza di viale della Liberazione.

Al momento tutto continua a tacere. Come riferisce Tuttosport, ora le parti si sono date come 'deadline' metà gennaio, ma probabilmente il tempo scadrà dopo la Supercoppa, in programma il 18.

L'Inter attende la risposta di Skriniar e resta ottimista sul fatto che la firma arrivi. Ma in caso di fumata nera dovrà decidere se venderlo a gennaio o perderlo a zero. Un'eventualità al momento non contemplata in casa nerazzurra.