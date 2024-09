Dopo le tre partite ravvicinate (Monza, City e Milan), l'Inter avrà una settimana libera da impegni per preparare la sfida di sabato contro l'Udinese. Una trasferta insidiosa, ma a cui i nerazzurri arriveranno con l'obbligo di rialzarsi dopo la brutta sconfitta nel derby. E, magari, con qualche energia in più. Anche perché, come riferisce il Corriere della Sera, in seguito Inzaghi e i suoi dovranno affrontare un ciclo terribile: