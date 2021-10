Inter, Lautaro a caccia della svolta europea: il ‘Toro’ vuole il gol a San Siro dopo 2 anni

Contro lo Sheriff, Lautaro Martinez vuole tornare al gol in Champions League a San Siro: il 'Toro' non segna dall'ottobre 2019

Alessandro De Felice

L'Inter va alla ricerca di sé stessa nel primo 'dentro o fuori' della stagione. A San Siro, la squadra nerazzurra deve decidere quale parte recitare: quella inquieta del finale del match contro la Lazio, quella più autorevole e matura vista in campionato fino ad ora o quella timida dell'Europa.

Proprio come il resto della squadra di Inzaghi, anche Lautaro Martinez va a caccia della svolta. Il 'Toro', trascinatore di questa Inter in campionato e in Nazionale è ormai un pari grado di Messi, non segna in Champions a San Siro da due anni, ovvero dal gol al Borussia Dortmund nell'ottobre 2019, nella prima stagione di Conte. Poi solo delusioni: l’anno scorso fece tremare la traversa contro lo Shakhtar nell’ultima del girone che poteva finalmente portare agli ottavi, e quest’anno contro il Real ha fallito l’agguato al momento opportuno.

La Gazzetta dello Sport evidenzia alcuni numeri di Lautaro Martinez, che raccontano la strana flessione in campo internazionale: "Se aveva segnato cinque gol nelle prime cinque da titolare con l’Inter in questa Coppa, Lautaro ne ha messa dentro soltanto una nelle ultime otto in cui ha giocato dall’inizio".

Contro Lautaro si è sentita l'assenza del 'Toro' nella prima parte di gara: "Anche se per 60 minuti senza il numero 10 i nerazzurri avevano fatto un figurone all’Olimpico, Lautaro è comunque mancato alla causa nerazzurra: non esiste altro giocatore capace di spalleggiare Dzeko sullo stretto e di andare alla conclusione con la stessa efficacia".

Questa sera, Lautaro torna a far coppia con il bosniaco: "La coppia con Edin si ricomporrà stasera dall’inizio dopo quasi un mese di separazione forzata: l’ultima volta era il 25 settembre, nel 2-2 con l’Atalanta a segnare furono proprio i due attaccanti".

Anche se lo Sheriff rappresenta solo in apparenza l'avversario ideale, per invertire la rotta, Lautaro Martinez va a caccia della svolta. Il match di questa sera è l'occasione giusta per far tornare a gioire i 45 mila di San Siro nella notte europea.