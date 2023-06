Inter, scatta la missione Istanbul: oggi la partenza. Mkhitaryan recuperato ma…

Si avvicina l'appuntamento con la finale di Champions League, in programma sabato sera a Istanbul. Tutto pronto in casa Inter, come scrive il Corriere dello Sport: "Oggi scatta la missione Istanbul. La truppa nerazzurra, infatti, si allenerà al mattino alla Pinetina, pranzerà sempre nel centro sportivo e poi, per le 16.30, decollerà alla volta della capitale turca. L'arrivo è previsto in serata, quindi ci sarà il trasferimento in albergo (in centro direttamente sul Bosforo) e la cena. La comitiva, che sarà guidata dal presidente Zhang, assieme a Marotta, Ausilio e Baccin, verrà accolta da Zanetti, già volato a Istanbul. Il programma ufficiale per domani prevede le conferenze stampa e, nel tardo pomeriggio, l'allenamento all'Ataturk. Da non escludere che, in mattinata, ci sia un'ulteriore seduta, più tattica e di preparazione, limitando quella aperta parzialmente alla stampa ad una semplice sgambata".