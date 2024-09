Eppure il primo impegno aveva destato qualche perplessità. L'Inter di Genova aveva convinto per larghi tratti e in quasi tutti gli effettivi, tranne per quanto accaduto sui due gol subiti: "Non a caso, Inzaghi non le aveva mandate a dire ai suoi, sottolineando che una squadra come l’Inter non potesse permettersi gli errori che avevano permesso al Genoa di segnare. Beh, c’è da dire che la risposta di Acerbi e compagni è stata più che adeguata. La porta nerazzurra, infatti, è tornata blindata sia con il Lecce sia con l’Atalanta. E anche i pericoli corsi da Sommer sono stati davvero limitati".