Fondamentale, a questo punto, fare in modo da rispettare i posti assegnati anche in Curva. Un passo avanti che permetterebbe di evitare sovraffollamento e di individuare eventuali responsabili di qualsiasi atto non consentito dalle regole. "In Curva ogni tifoso deve avere il suo posto assegnato", si legge ancora.

Non è ancora tutto. Perché eventuali problemi possono sorgere non solo a San Siro, ma anche in giro per l'Italia e per l'Europa. Come emerge d'altronde proprio dalle carte: "In una sfuriata con un dirigente dell’Inter riguardo ai pochi biglietti (un centinaio) a disposizione per la sfida esterna a Lecce, l’ultrà minaccia di far arrivare in Puglia, oltre ai cento tifosi col ticket in tasca, altri cento supporter. «Allo scopo – ovviamente – di creare problemi di ordine pubblico ». Un’altra leva per far pressione".