SM – Inter, ecco la lista di Conte: 7 fuoriclasse assoluti. Ma servono questi tre sacrifici

Antonio Conte si aspetta rinforzi dall’Inter e la sua lista è piena di campioni costosissimi. Le richieste del tecnico prevedono infatti, riporta SportMediaset, un centrale mancino come David Alaba e un esterno sinistro come Emerson Palmieri. Vidal e Kanté o Pogba a centrocampo, Dzeko e Gabriel Jesus in attacco: una montagna di milioni con ingaggi pesantissimi che si potrebbe scalare solo con sacrifici importanti. Uno può essere quello di Lautaro Martinez, che per Marca alla fine andrà al Barcellona. Anche Skriniar potrebbe entrare in uno scambio col Manchester City per Gabriel Jesus, mentre Brozovic potrebbe essere offerto a Chelsea o Manchester United per Kante o Pogba.