Inter, fissato summit Inzaghi-dirigenza. Rinnovo? La linea di Marotta…

In questo momento tutto sembra più chiaro. Rispetto a prima, sul futuro di Simone Inzaghi non ci sono particolari nubi. L'Inter e il tecnico hanno annunciato di voler andare avanti insieme e così sarà, salvo clamorosi colpi di scena. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola oggi: "A bocce ferme, una volta scavallata Istanbul, a prescindere da come andrà a finire la stagione, dirigenza e tecnico dovranno sedersi a un tavolo per capire non se, ma come andare avanti. Incomprensioni e turbolenze, infatti, non sono mancate nel corso di questi mesi. Ed è il caso di appianare ogni divergenza, per iniziare la nuova annata senza scorie e con l’idea e di non rivivere lo stesso tipo di situazioni.