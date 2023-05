CdS – Inter, stravolto il destino di Inzaghi: ora non passa giorno che…

I risultati dell'Inter hanno stravolto il pensiero comune su Simone Inzaghi. E, da ciò che sembra, anche quello della dirigenza. Ne parla il Corriere dello Sport di questa mattina: "In quest’ultimo mese e mezzo la stagione nerazzurra si è ribaltata. Sembrava che stesse per deragliare, ma si è trasformata in una sorta di cavalcata. Se poi arrivasse un clamoroso trionfo a Istanbul, non potrebbe che diventare straordinaria, stupefacente. In parallelo, si è stravolto anche il destino di Inzaghi. Il divorzio a fine stagione appariva scontato.

Addirittura circolavano rumors di un esonero in corsa, in caso di tracollo. Simone, invece, è andato avanti per la sua strada, ha ripreso in mano la situazione. E ora non passa quasi giorno che non incassi la fiducia (e la conferma) di Zhang o di Marotta. A parole, il tecnico piacentino ha detto che per lui non è cambiato nulla, che non si è mai sentito un «precario» e, comunque, è il primo a sapere che un contratto non è un vincolo assoluto, visto che «si può sciogliere in pochi giorni»".