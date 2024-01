Inter, la Supercoppa per pagare Buchanan. Tra gennaio e febbraio le basi per la seconda stella

"Fra gennaio e inizio febbraio, l’Inter dovrà mettere le basi per raggiungere il proprio obiettivo dichiarato: la seconda stella. Sabato incontrerà a San Siro il Verona. Vincendo, avrebbe la certezza di diventare campione d’inverno, indipendentemente dal risultato della Juventus con la Salernitana. Una settimana dopo andrà a Monza, contro la squadra di Palladino, poi volerà in Arabia. A Riad i nerazzurri sfideranno la Lazio in semifinale. Vincendo, incontrerebbero poi la vincente fra Napoli e Fiorentina. Una seccatura, questa Supercoppa italiana? Sicuramente. Ma anche un trofeo. E non pochi soldi: alla vincente vanno 8 milioni, il costo del cartellino di Buchanan per intendersi. Alla seconda, 5. Alle altre due, 1,6. Al rientro, il 28 gennaio, è in programma la trasferta di Firenze, e il 4 febbraio la super sfida con la Juventus, che a quel punto avrà giocato una gara in più. L’Inter, per effetto del viaggio arabo, dovrà poi recuperare la gara a San Siro con l’Atalanta", scrive Repubblica.