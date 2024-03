"Rinnovo Lautaro? Sta in un momento ottimo, d'oro nella squadra dell'Inter ed ha due anni di contratto ancora. Oggi ci sono buoni rapporti con la società, io ho rapporti con l'Inter essendo stato l'agente di Hector Cuper, ex tecnico dei nerazzurri. In verità i rapporti restano buoni, dialoghiamo e possiamo affrontare il discorso con tranquillità avendo altri due anni di contratto. Lautaro sa che la cosa più importante ad oggi è l'Inter".