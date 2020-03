Taglio stipendi, cosa succederebbe se l’Inter copiasse la Juventus? GdS: “Lukaku ed Eriksen…”

Cosa succederebbe se anche l’Inter adottasse la stessa scelta della Juventus? La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha provato a tracciare il bilancio di quanto risparmierebbero i nerazzurri se la società decidesse di ridurre gli stipendi per i prossimi mesi (da marzo a giugno), alla luce dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia e il mondo interi e bloccando il corso del campionato.

“Chissà che anche gli altri 19 club di A non possano fare altrettanto, magari interpellando gli uomini più «pesanti», economicamente parlando. E si parte da Lukaku, legato all’Inter fino al 2024 a 7,5 milioni a stagione (più altri 1,5 di bonus). Se il belga facesse quei famosi quattro passi indietro, il risparmio sarebbe di 2,5 (circa 0,6 al mese). Idem per Eriksen, che con Romelu permetterebbe agli Zhang di metterne in «fresco» 5″.