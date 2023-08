Inter, Taremi alternativa ad Arnautovic: oggi contatto col Porto, c’è il prezzo

“Investire sull’iraniano del Porto significherebbe, infatti, risolvere in partenza il problema dei chili e dei centimetri davanti” scrive la Rosea.

Il presidente Pinto da Costa chiede 30 milioni di euro per un 31enne. Oggi è previsto un contatto tra le parti: “I nerazzurri hanno aspettato che giocasse ieri la Supercoppa di Portogallo con il Benfica e oggi torneranno a bussare in casa Taremi”.

Ieri sera, infatti, il Porto ha giocato e perso contro le 'Aguilas' per 2-0. L'ultima gara di Taremi con i 'Dragoes'?

