Inter, soluzione Taremi: retroscena derby e l’intrigo con Sanchez-Arnautovic. A gennaio…

Per il cileno e l’austriaco sta per iniziare il mese della verità, quello che va dal 26 novembre con la sfida contro la Juve al 29 dicembre con il match di Marassi col Genoa.

“Taremi ad agosto è stato nel mirino dell’Inter, prima che fosse il Milan ad avvicinarsi al suo acquisto, salvo poi far saltare l’affare il 31 agosto per le richieste eccessive del suo entourage su ingaggio e commissioni”.

Ora il Milan si è tirato indietro mentre l’Inter lo valuta. L’iraniano non rinnoverà e andrà in scadenza il primo luglio prossimo.

“Taremi però per Sergio Conceicao è un titolare fisso e il tecnico non vorrebbe perderlo a metà stagione con la squadra è in corsa per il campionato e molto probabilmente negli ottavi di Champions. Proprio per questo il Porto difficilmente scenderà sotto i 10-15 milioni di richiesta”.