TS – Inter, tentativo per Messi se lascia il Barcellona: i margini di un’operazione clamorosa

Suning ha alzato il valore della rosa e, di molto, il monte ingaggi. Basti pensare ai 12 milioni netti dati a

Conte

o gli stipendi di Lukaku ed Eriksen che, bonus e premi compresi, sfiorano i 10 milioni. L’Inter sotto la gestione cinese è stata capace di uscire dal settlement agreement della Uefa, migliorando però il proprio valore, sia come brand che come squadra. L’ultimo fatturato, quello dell’esercizio ’18-19, ha superato i 400 milioni (417) grazie anche a diverse plusvalenze. Dunque l’Inter avrebbe la forza per impegnarsi per circa 90 milioni l’anno per sostenere l’avvento di Messi? Forse sì, anche se naturalmente servirebbero ulteriori entrate.