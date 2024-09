Inter, trapelano i primi indizi sulla maglia away 25/26: tutte le novità

La stagione è appena cominciata, ma lo sguardo è già al futuro. Non soltanto dal punto di vista sportivo, con la dirigenza alla ricerca dei talenti da mettere sotto contratto per l'anno che verrà. Si lavora anche dietro la scrivania per programmare l'avvenire nerazzurro. In mattinata Footyheadlines ha già svelato quelli che dovrebbero essere i particolari della nuova maglia nerazzurra per il prossimo anno, per la quale si lavora come sempre già in anticipo.