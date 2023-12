GdS – Inter, tre rinnovi per Natale: cifre e dettagli per Lautaro, Mkhitaryan e Dimarco

Tre rinnovi di contratto sotto l’albero in casa Inter: Stevan Zhang ha dato il via libera per blindare Lautaro più Dimarco più Mkhitaryan

Tre rinnovi di contratto sotto l’albero in casa Inter. Il presidente Stevan Zhang ha dato il via libera per blindare i suoi gioielli: Lautaro più Dimarco più Mkhitaryan. Prolungamenti in vista per tutti e tre, un segnale di programmazione e continuità a tutto lo spogliatoio nerazzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “gli annunci arriveranno con ogni probabilità tutti entro il 6 gennaio, teoricamente nella prima settimana del 2024. La copertina è di Lautaro. È tutto fatto, ormai. Le parole dell’attaccante e dello stesso Beppe Marotta sono di fatto l’annuncio...dell’annuncio che arriverà.