Inter, offerto triennale a Nacho: la situazione. “E dal Real Madrid può arrivare anche…”

Per Nacho all'Inter rimangono pochi dubbi, secondo quanto riporta la stampa spagnola. Ma potrebbe non essere l'unico colpo per l'Inter dal Real

"Un biglietto di solo andata per Milano, anzi due. Nacho e Dani Ceballos, in scadenza col Real Madrid il prossimo 30 giugno, potrebbero continuare ad essere compagni di squadra, ma non con i Blancos, bensì all’Inter. Le due situazioni sono differenti, ma la possibilità che entrambi vestano il nerazzurro esiste eccome". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato dell'Inter, che, secondo fonti spagnole, starebbe seguendo con particolare attenzione il difensore e il centrocampista spagnoli.