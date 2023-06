Lukaku vuole solo l’Inter: trattativa col Chelsea partita da tempo. E c’è una novità

Tutto si deciderà dopo la finale di Istanbul, ma Romelu Lukaku ha le idee chiare: vuole rimanere all'Inter. La volontà di Big Rom non è mai stata in discussione da quando ha rimesso piede ad Appiano. Pur di rimanere in nerazzurro è pronto davvero a tutto, vuole guidare la prossima stagione quello alla seconda stella. "Dal 30 giugno, poi, Lukaku tornerà a essere formalmente un giocatore del Chelsea: scadrà il prestito annuale, ma non finiranno certo le trattative. Anzi, le grandi manovre attorno al rinnovo per un anno sono partite da tempo. Anche negli ultimi giorni ha recapitato ai dirigenti il suo pensiero: dal suo punto di vista, l’esperienza in Blues può dirsi chiusa, non c’è alcuna voglia di riprovarci neanche in caso di vittoria della Champions", sottolinea la Gazzetta dello Sport.