In UK – Inter on fire, dopo Lukaku e Azpilicueta altro nome del Chelsea: Marotta prova il colpo

Si infittisce la trama di mercato sull'asse Inter-Chelsea. Secondo quanto riporta oggi il Daily Mail, infatti, i nerazzurri potrebbero continuare a fare spesa in casa Blues, dopo Azpilicueta (che arriverà a parametro zero dopo la risoluzione del contratto con i Blues) e Lukaku, chiesto dall'Inter in prestito (al momento senza successo).