La cooperativa del gol Inter ha due nuovi membri: Kristjan Asllani e Alexis Sanchez. Il centrocampista albanese e l'attaccante cileno hanno segnato la loro prima rete in campionato, portando a 16 il numero dei nerazzurri ad aver provato almeno una volta la gioia personale in Serie A in questa stagione. Per l'ex Empoli si è trattato del primo centro in assoluto da calciatore interista , mentre il Niño Maravilla è tornato a bucare la porta avversaria in campo nazionale dopo averlo già fatto due volte in Champions League (contro Benfica e Salisburgo).

Tutti possono segnare

La fase offensiva dell'Inter sta assumendo contorni impressionanti: sono già 69 i gol segnati in campionato, un dato inavvicinabile per chiunque anche considerando le principali leghe estere. Per intenderci: 4 reti in più del Bayern Moaco, 5 in più del Liverpool, addirittura 15 in più del Paris Saint Germain. Una sinfonia a cui partecipano tutti, dai difensori agli attaccanti, dai centrocampisti agli esterni. La cifra ragguardevole di 16 marcatori diversi in Serie A aumenta ulteriormente (17) considerando anche le coppe. Un dato che indica, oltre alla pericolosità in zona gol dei nerazzurri, la grande imprevedibilità della squadra di Inzaghi.