Inzaghi: “Sono soddisfatto. Fiducia per gli infortunati. Lukaku? Il problema che ha…”

"Per i cambi dipende sempre dal risultato, prima è facile per tutti. Chi è entrato lo ha fatto benissimo, chi ha giocato meno ha dato ottime risposte. Dobbiamo continuare così, il percorso in Champions è stato fantastico mentre in campionato abbiamo perso qualche punto. Dobbiamo affrontare tante partite, le rotazioni saranno importantissime con gli impegni ravvicinati, abbiamo bisogno di tutti".

“Romelu chiaramente per noi è importantissimo, purtroppo ha avuto un infortunio muscolare, ha avuto problemi nel gestirlo, si era allenato molto bene, sabato era limitato da questa infiammazione al ginocchio. Adesso rimarrà a riposo anche domani e di giorno in giorno cercheremo di riportarlo nel migliore dei modi. È un grandissimo valore aggiunto, fosse stato bene ci avrebbe portato quei punti in più che ci mancano in campionato. Per fortuna, in Champions non ne abbiamo risentito".