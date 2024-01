Thuram conta i giorni e aspetta Lautaro. L’Inter ritrova la ThuLa, ma col Verona Inzaghi…

L'Inter scenderà in campo sabato alle 12.30 a San Siro contro il Verona. Dopo il passo falso di Genova, che ha riavvicinato la Juve, in casa nerazzurra c'è grande voglia di tornare a vincere. Inzaghi ritroverà la ThuLa ma, probabilmente, non in campo fin dal 1'.

"Marcus Thuram conta i giorni, le ore, i minuti che lo separano dal momento in cui sarà di nuovo ThuLa. Quella del francese, in fondo, è la stessa trepidante attesa di Simone Inzaghi e di tutto il variegato mondo interista. La coppia d’attacco brevettata in stagione non è in alcun modo replicabile, gli ultimi quindici giorni lo hanno reso più chiaro di quanto già fosse. Nello specifico, il francese non divide il campo col gemello argentino dal 20 dicembre, data in cui è evaporato il primo obiettivo stagionale a forma di Coppa Italia e in cui Lautaro ha sentito il primo dolorino alla coscia.