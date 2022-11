Zhang smentisce, ma Inter sul mercato: “E Steven da settimane ragiona su quest’ipotesi”

Durante l'assemblea dei soci e non solo sono piovute diverse nette smentite da parte di Steven Zhang in merito ad una possibile cessione dell'Inter . Ma come ricorda Tuttosport il club nerazzurro resta sul mercato, anche per ragioni di tempistiche. Scrive il quotidiano: "Il dossier nerazzurro è nelle mani di due importanti banche americane (Goldman Sachs e Raine Group), ci sono stati degli interessamenti - negli Stati Uniti e in Medio Oriente -, ma nessuno si è avvicinato all’1.2 miliardi di euro richiesti da Suning. Il gruppo cinese vorrebbe trovare un socio di minoranza, ma è una caccia complicata.

Piuttosto Suning ha un altro orizzonte, quello del 20 maggio 2024, ovvero quando dovrà restituire a Oaktree Capital la rata finale del finanziamento di 292 milioni (interessi compresi) ricevuto nel maggio 2021; se non lo facesse, perderebbe l’Inter proprio in favore del fondo statunitense. Per questo da settimane Zhang - che lavora anche all’accordo per un nuovo main sponsor che prenda il posto dell’inadempiente Digitalbits col nuovo anno - sta ragionando sulla possibilità di rifinanziare il prestito con Oaktree, spostando quindi la scadenza in avanti - ma aumenterebbero probabilmente gli interessi, oggi già al 12% - e dando quindi la possibilità a Suning di avere più tempo per decifrare il futuro, anche a seconda delle indicazioni che gli arriveranno dal governo cinese".