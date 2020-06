Nuovo San Siro, intesa vicina tra Inter e Milan e il Comune: i club abbassano le pretese

Nuovo incontro tra Inter, Milan e Comune di Milano per discutere del nuovo stadio che i club vorrebbero costruire sull’area oggi occupata dal Meazza a San Siro. Per la prima volta dopo diverse settimane di videoconferenze, l’incontro si è tenuto dal vivo a Palazzo Marino, sede del Comune. Qui il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e l’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, hanno incontrato gli assessori all’Urbanistica e quello allo Sport, Pierfrancesco Maran e Roberta Guaineri. Nell’incontro, definito da entrambe le parti positivo, l’argomento principale è stato ancora quello degli indici volumetrici che i club vorrebbero ottenere per poter costruire anche spazi commerciali e ricettivi, oltre ad altri servizi. Un’intesa tra le parti sembra essere più vicina oggi rispetto a ieri, con le squadre che, a quanto si apprende, avrebbero abbassato le pretese rispetto allo 0,65 di partenza, che si scontrava contro lo 0,35 stabilito dal Consiglio comunale.

(Fonte: Italpress)