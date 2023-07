Inzaghi, i conti non tornano: mancano 5 pedine. Affondo Balogun, pronti i soldi di Lukaku

Il tempo stringe e Inzaghi vuole avere la rosa completa il prima possibile. L'Inter è partita per la tournée in Giappone, ma il pensiero è sempre al mercato. Perché oltre ai portiere e all'attaccante, mancano altre pedine per completare la squadra di Inzaghi .

"L’Inter è partita per il Giappone, ma Simone Inzaghi dall’altra parte del mondo interrogherà spesso il vice ds Baccin, che ieri si è imbarcato con la squadra sul volo diretto a Osaka. A lui chiederà come procedono le trattative in Italia condotte da Marotta e Ausilio perché al tecnico vicecampione d’Europa non tornano i conti. All’appello, infatti, mancano ancora cinque pedine per completare l’organico che, secondo i piani di tutti dovrà inseguire la seconda stella, dunque lo scudetto. È ormai abbastanza risaputo cosa manchi a Inzaghi: i due portieri; un attaccante al posto di Lukaku; un centrale difensivo che riempia il vuoto di Skriniar e un sesto centrocampista in cambio di Gagliardini", riporta La Gazzetta dello Sport.