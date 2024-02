L'Inter ha battuto anche l'Atalanta, con un sonoro 4-0. Non una novità. E si è portata a +12 sulla Juve seconda, un vantaggio rassicurante soprattutto per il gioco e la condizione fisica che sta facendo vedere la squadra di Inzaghi . Il lavoro del tecnico è da applausi ed è riconosciuto da tutti, in Italia e in Europa.

"Simone ha baciato lo scudetto. L’ha baciato ieri sera a San Siro, l’ha baciato vedendo la sua Inter che sembra un inno alla gioia, diluvio di gol e spiaggia perfetta per una giornata di sole rilassante. Ormai funziona così, a Milano: quando c’è da divertirsi non c’è cinema né teatro, c’è lo stadio. Spettacolo garantito, spartito che tutti conoscono, spartito vincente. Inzaghi ora lo vede a un passo, quel traguardo che lo porta dentro un’altra dimensione, che lo mette tra i grandissimi della storia nerazzurra. Quello scudetto sfuggito due campionati fa adesso è nelle sue mani. E no, non solo per i 12 punti di vantaggio", analizza La Gazzetta dello Sport.