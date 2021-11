Inzaghi: “Calo fisico preventivato, incrociamo le dita per Darmian. Classifica? Dobbiamo…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria contro il Venezia

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia: "Siamo venuti qui con una grandissima personalità a giocare un ottimo calcio. L'unica pecca è non aver chiuso prima il 2-0, tenere aperta una partita quando sappiamo come vanno le partite. Abbiamo giocato bene contro un avversario che gioca bene a calcio, con un ottimo allenatore, la rivelazione della Serie A. Chiudiamo la settimana al meglio. Calo fisico? Era prevedibile e preventivato, ho avuto cambi importanti che ci hanno dato una grandissima mano quando c'era bisogno di farlo. Sono soddisfatto perché avevo chiesto umiltà e sacrificio, dopo due match esaltanti come avevamo fatto c'era la classica partita trappola che poteva essere qui a Venezia. Noi dovevamo mandare un segnale a noi stessi. La classifica si è accorciata un pochettino ma abbiamo uno svantaggio che cercheremo di colmare. Darmian? Ha avuto un problemino, speriamo che non sia qualcosa di importante perché era in un ottimo momento. Vediamo e incrociamo le dita. Bastoni centrale? Penso che abbia un talento grandissimo, qualsiasi ruolo lo fai giocare. E' un giocatore che ha ottime letture e ottima tecnica. Avevo Ranocchia che non aveva recuperato benissimo, ma mi aveva dato disponibilità anche stasera. Ho preferito Bastoni perché avevo bisogno del palleggio, sapevamo che il Venezia ci sarebbe venuto a pressare. Tutte le partire in serie A sono insidiose, dobbiamo ragionare sul corto. Ragionare sullo Spezia. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali perché in questi sei giorni abbiamo speso tantissimo. Rivelazione Venezia? Gioca bene a calcio, l'allenatore sta facendo molto bene, ho visto tantissime partite e hanno giocato un ottimo calcio, organizzato. Si vede che è un gruppo coeso con un ottimo allenatore".