Inzaghi: “Thuram meritava il gol, Lautaro continua a crescere. Lukaku alla Roma…”

-Partita di spessore contro un Cagliari buono e in salute. Primo tempo perfetto. Di tutto quello che ho visto un giocatore mi è piaciuto, Thuram, cose semplici, per la squadra...

Sono d'accordo. È stato bravissimo, è con noi da 40 giorni, si è messo a lavorare seriamente, si è subito inserito e sono soddisfatto, Thuram si meritava un gol per quanto fatto.

Lautaro è andato sempre in crescendo. Sono due anni che è in continua crescita, si sta calando al meglio nel modo di interpretare il calcio e deve sempre migliorare ma sono sicuro che lo farà.

-Anno turbolento l'anno scorso, com'è quest'anno per lei?

Sono contento per il calcio italiano, acquista un grande calciatore.

