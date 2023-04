Inzaghi: “Delusione per il risultato, meritavamo di più. Meglio oggi che con la Juve ma…”

Simone Inzaghi ha commentato così ai microfoni di Dazn il KO dell'Inter - il decimo in campionato - contro la Fiorentina

Matteo Pifferi

Terza sconfitta di fila in campionato per l'Inter, la decima in 28 partite. Un rendimento decisamente insufficiente, a maggior ragione dopo il KO interno contro la Fiorentina. Simone Inzaghi ne ha parlato così ai microfoni di Dazn al termine della sfida di San Siro:

"C'è grandissima delusione, abbiamo perso 2 partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso, c'è delusione. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. La Fiorentina è una squadra di assoluto valore, tutti hanno fatto il massimo di quello che avevamo preparato. Dovevamo essere più cattivi in certe situazioni, dovevamo sfruttare le palle gol create. Sull'impegno non posso dire nulla, hanno messo in campo tutto. Il risultato ci fa guardare la classifica in modo diverso e ci deve fare riflettere"

Le grandi occasioni non vengono create quando ci sono stati i 3 attaccanti

"Sì però la squadra ha perso un po' di lucidità col passare dei minuti. Abbiamo creato indipendentemente dal modulo, se avessimo giocato ancora del tempo non so se sarebbe cambiato il risultato ma per l'impegno, la squadra ha messo tutto. Seconda sconfitta davanti ad un pubblico che ci ha incitato sempre dal 1' all'ultimo minuto"

C'è un modo per curare la difficoltà nel fare gol?

"Per quello che riguarda gli attaccanti, l'anno scorso siamo stati il miglior attacco e quest'anno il secondo. Nel 2023 facciamo meno gol ed è un dato di fatto, dobbiamo lavorare di più. Sarà un mese molto intenso, adesso conta il campo, il sudore, il lavoro e recuperare più giocatori possibili. C'è bisogno di tutti, vogliamo risultati diversi ma per quanto riguarda la prestazione ero molto più arrabbiato dopo la Juve che stasera. Il risultato non ci soddisfa, la classifica non è quella che volevamo"

A che punto è Lukaku?

"Se avesse fatto due gol sarebbe stata giudicata diversamente la sua prestazione, per un attaccante la cosa principale è creare occasioni e fare i movimenti che la squadra richiede. Si è mosso bene ma abbiamo avuto tante occasioni, devo essere lucido ed estrapolare il rendimento di ognuno al di là del risultato. Decima sconfitta in campionato, c'è qualcosa che non va e dobbiamo lavorare"

Com'è l'umore?

"Non dei migliori ma fa parte del calcio. I giocatori sono lucidi nell'analizzare le partite, la prestazione di oggi è stata totalmente differente da quella con la Juve"

Ci sarà un confronto?

"Quello avviene quotidianamente con la società, bisogna lavorare di più e meglio. Così non basta. Non parlo di impegni che ci aspettano, lo sappiamo tutti. Il risultato fa male per come è venuto, meritavamo un altro risultato ma questo il calcio. Quello che stiamo facendo non basta, tra 72 siamo in campo nuovamente sperando in un altro risultato"