Inter-Fiorentina, sold out a San Siro: ecco il dato degli spettatori presenti

Ancora una risposta, nemmeno a dirlo, straordinaria dei tifosi dell'Inter. In occasione della partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, infatti, San Siro ha fatto registrare il sold out. Tutto esaurito, nemmeno un seggiolino vuoto per sostenere la squadra di Inzaghi nella corsa alla prossima Champions League.