Gosens indica la via: Inzaghi vuole due Inter complete. Tutti i nomi per l’estate

L'allenatore ha fortemente voluto l'esterno tedesco subito, come alternativa a Perisic: l'obiettivo è avere due Inter

Alessandro Cosattini

Simone Inzaghi vuole due Inter. Non una formazione A e una formazione B, ma alternative in ogni ruolo. Da mesi spingeva per un rinforzo sulla fascia sinistra, visto l'impiego di Federico Dimarco più da vice Bastoni che da vice Perisic. Una volta che si è presentata l'opportunità Robin Gosens, la dirigenza l'ha colta al volo. Per la soddisfazione dell'allenatore, molto felice anche di poter lavorare di nuovo con Felipe Caicedo in attacco.

Un solo piccolissimo rimpianto forse: non avere a disposizione un vice Brozovic. Le gioca praticamente tutte il croato e in caso di assenza Inzaghi ha giocatori per sostituirlo, ci mancherebbe. Ma nessun regista puro, ecco. L'indicazione data alla proprietà per l'estate in questo senso è chiarissima: avere 'doppioni' in ogni ruolo.

In porta e difesa

Il colpo André Onana a 0 per l'estate va in questa direzione. Il club conta infatti di rinnovare il contratto di Samir Handanovic, così da avere due grandi portieri e una sana competizione almeno per la prossima stagione. In difesa al momento ci sono D'Ambrosio (in scadenza), Ranocchia (in scadenza) e Dimarco come sostituti del terzetto titolare Skriniar-de Vrij-Bastoni. Una partenza dell'olandese permetterebbe al club di fare un'importante plusvalenza (è arrivato a 0 dalla Lazio): l'eventuale sostituto nei piani di Inzaghi è Gleison Bremer del Torino. O un profilo simile, per intenderci.

E poi da qui a giugno si capirà cosa sarà del futuro di D'Ambrosio e Ranocchia, che eventualmente dovrebbero essere sostituiti in estate, magari da profili giovani, da far crescere in casa alle spalle dei titolarissimi. Non è casuale il tentativo per Federico Gatti a gennaio (poi passato alla Juve). Senza dimenticare che torneranno alla base giocatori come Zinho Vanheusden, ora al Genoa, e Lorenzo Pirola, ora al Monza.

Priorità Brozovic (e vice)

A centrocampo la priorità assoluta è sicuramente il rinnovo di Marcelo Brozovic, atteso a breve. Accordo praticamente raggiunto tra le parti, mancano gli ultimissimi dettagli, poi ci saranno firma e ufficialità. Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono due garanzie in questo senso da mezzali e la società si sta muovendo per inserire Davide Frattesi, al posto di Matias Vecino (in scadenza). Dialoghi già avviati per il gioiello del Sassuolo, valutato circa 25 milioni di euro.

Verso la conferma Roberto Gagliardini, a quota 14 presenze stagionali con 2 gol e 1 assist. Da valutare poi le posizioni di Arturo Vidal e di Stefano Sensi, ora in prestito alla Samp. E, come detto in precedenza, si cercherà appunto un vice Brozovic. Un regista, magari giovane, da far crescere alle spalle del croato.

Dipende tutto da Perisic

Meritano un capitolo a parte le fasce, fondamentali nel gioco di Inzaghi. A destra ci sono Denzel Dumfries e Matteo Darmian, sotto contratto fino al 30 giugno 2023. L'allenatore considera 'coperta' questa corsia, si valuteranno solo eventuali opportunità di mercato, come in ogni reparto. A sinistra dipende tutto da Ivan Perisic, in scadenza di contratto: al momento il rinnovo è lontano, ma le parti si vedranno a febbraio. In ogni caso è arrivato Robin Gosens dal mercato, l'Inter è in posizione di forza nella trattativa col croato e in caso di mancato rinnovo arriverà un altro rinforzo. Con il nome di Andrea Cambiaso del Genoa in prima fila. Monitorato con attenzione anche Fabiano Parisi dell'Empoli, anche lui classe 2000 come il genoano.

Scamacca il prescelto

Infine l'attacco. Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa i punti fermi dell'Inter, da valutare la posizione di Alexis Sanchez. Sembrava scontato l'addio in estate, ma il cileno negli ultimi mesi ha svoltato e vuole tenersi l'Inter. La sua posizione sarà oggetto di valutazioni da parte di Inzaghi e del club nei prossimi mesi. Felipe Caicedo è in prestito per 6 mesi e dirà addio a fine stagione, per lasciar spazio a un nuovo 9. All'erede di Dzeko nei piani del club, non nell'immediato, ma per il futuro. Il prescelto è Gianluca Scamacca, promesso sposo nerazzurro. C'è da trovare la quadra col Sassuolo, il prezzo è di 40 milioni di euro. Tutti gli altri profili valutati dal club sono sullo sfondo, il classe 1999 è la primissima scelta a oggi. Senza dimenticare le eventuali opportunità, come Paulo Dybala per esempio. L'obiettivo è chiaro: avere due Inter complete, in ogni reparto.