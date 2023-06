Parata super Cordaz, Onana impazzisce in panca: “Si è messo le mani nei capelli e ha detto…”

Nel secondo tempo di Torino-Inter si è visto anche Alex Cordaz, 40 anni compiuti a gennaio, terzo portiere nerazzurro. Un premio per un uomo spogliatoio fantastico e un professionista esemplare, con l'Inter nel cuore. Ma la differenza con Onana e Handanovic non si è vista affatto, anzi.

Pochi istanti dopo il suo ingresso in partita, infatti, Cordaz si è superato con una parata impressionante su un tiro da due passi di Sanabria, che sembrava destinato in porta. Per la soddisfazione di tutta la panchina dell'Inter, e proprio di Onana (portiere titolare) in primis. DAZN, infatti, ha raccontato un curioso retroscena. Dopo il gesto tecnico di assoluto livello di Cordaz, infatti, Onana si è messo le mani nei capelli e ha esclamato: "Ma che parata ha fatto?! Che parata ha fatto?!".