Inzaghi: “Servirà gara da vera Inter. Brozo e Barella? Non ci sono insostituibili”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di Sky Sport

Prima del calcio d'inizio di Inter-Udinese, Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Mi aspetto una partita non semplice, l'Udinese la si conosce, è da anni che hanno questo allenatore e questo sistema di gioco. Sicuramente ci creeranno dei problemi, noi dovremo fare una gara da vera Inter. Barella e Brozovic insostituibili? Insostituibili non ce ne sono, ho la fortuna di avere una buona rosa a disposizione e cerco di cambiare diversi interpreti perché non è semplice giocare ogni tre giorni con questi ritmi. Spero che Dzeko e Correa facciano la gara che sanno fare. In questo momento stanno tutti e quattro bene, sceglierò la coppia di volta in volta".