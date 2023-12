Inzaghi: “Difficoltà per meriti Genoa. Assenze non sono alibi. Sarà percorso difficile”

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN dopo la sfida pareggiata contro il Genoa. Questa è stata l'analisi dell'allenatore dell'Intersull'ultima gara dell'anno. «Stanchezza? Sapevamo che partita dovevamo fare, loro stanno bene fisicamente e mentalmente ed è stata una gara combattuta, giocando discretamente da tutte e due le squadre. Poi posso rimproverare quel gol incassato a fine primo tempo, dovevamo difendere meglio su quel gol, su palla inattiva e non dargli la possibilità di pareggiare. Tornare sull'uno a zero in campo nel secondo tempo sarebbe stato diverso. Ma i ragazzi hanno messo tutto un campo, volevamo vincere, non siamo contenti del pari. Manca una partita per chiudere il girone, abbiamo un'ottima classifica. E dobbiamo continuare sapendo che ogni gara a delle insidie come questa sera».