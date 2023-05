Inzaghi: “Primo tempo straordinario. Giusto essere felici, ma c’è ancora il ritorno. Ora…”

Primo round all'Inter. Nell'andata della semifinale di Champions League, i nerazzurri si sono imposti per 2-0. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Prime Video. "I ragazzi hanno fato un primo tempo straordinario, potevamo fare più dei due gol. Abbiamo passato dei turni, siamo in vantaggio ma c'è ancora la gara di ritorno. Dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per realizzare questo sogno".