Inzaghi in conferenza: “Perisic? Società conosce il mio pensiero. Abbiamo alzato il livello, ora…”

Le parole del tecnico dell'Inter nella conferenza stampa post Inter-Shakhtar

MILANO - Una vittoria che potrebbe aprire la possibilità di accedere alla fase finale della Champions League per l'Inter che dovrà attendere il verdetto della gara tra Sheriff e Real Madrid. Queste le parole di Simone nella conferenza stampa post partita di Inter-Shakhtar: "Penso che lo Shakhtar sia un'ottima squadra che ti può dare problemi in qualsiasi momento ma ha trovato un'ottima inter di fronte"

PERISIC E RINNOVO - "COme ho detto anche per Brozovic e per gli altri, ho una grande società alle spalle che sa il pensiero del tecnico, Ivan sta facendo cose straordinarie insieme ai suoi compagni l'ho sempre ammirato da avversario e ora lo alleno è una grande risorsa e la società sa come la penso, lui deve continuare a lavorare cosi"