Inzaghi: “Sto facendo il massimo per l’Inter. Col Milan servono due ingredienti”

"E' un derby, anzi il derby. Sappiamo quanto è importante per la società e per i tifosi. Conosciamo bene il Milan, abbiamo fatto 7 derby addirittura in questi mesi. Serviranno due ingredienti: il cuore e la testa. Il cuore sono sicuro non mancherà, la testa è importantissima perché la partita si giocherà in 180 minuti. Bisognerà valutare bene la condizioni di ogni giocatore. in questo momento in centrocampo e in attacco ho possibilità di scegliere, mentre spero di recuperare Gosens e D'Ambrosio per avere più scelte.