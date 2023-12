Inzaghi: “Concesso nulla, ottimo girone. Guardiamo al futuro con fiducia. Lautaro…”

L'Inter contro la Real Sociedad nell'ultima giornata del Gruppo D di Champions League non va oltre lo 0-0 e chiude seconda in classifica il suo girone

L'Inter contro la Real Sociedad nell'ultima giornata del Gruppo D di Champions League non va oltre lo 0-0 e chiude seconda in classifica il suo girone. Ecco le parole di a Sky Sport dopo il match:

"Squadra molto difficile da affrontare, ma siamo stati bravi perché non abbiamo concesso praticamente nulla. Le occasioni più importanti le abbiamo avute noi, non riuscendo a concretizzare. Dispiace per non essere riusciti ad agguantare il primo posto, ma abbiamo fatto un grande girone e ho fatto i complimenti ai ragazzi, visto che chiudiamo da imbattuti. Guardiamo avanti con fiducia, alla Champions penseremo a febbraio. Sorteggio? L'anno scorso arrivando secondi siamo arrivati in finale. Volevamo regalare ai tifosi l'ennesima vittoria, ma di fronte c'era un'ottima squadra. Abbiamo tenuto bene il campo, lavorando di squadra e non concedendo nulla".