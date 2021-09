Inzaghi: “Sbagliate chance facili, dovevamo vincere. Sensi non sta bene. E Bastoni…”

Il tecnico dell'Inter ha parlato al termine della gara del Marassi contro la Sampdoria terminata sul 2-2

Andrea Della Sala

Dopo due vittorie, l'Inter non va oltre il pari contro la Sampdoria. Apre Dimarco con una grande punizione, poi il pareggio di Yoshida, il nuovo vantaggio siglato da Lautaro e infine il pareggio di Augello. Al termine della sfida, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"C'è rammarico perché era una partita che volevamo vincere. Una squadra come la nostra che va due volte sopra... Abbiamo sbagliato con Perisic, Calhanoglu, Lautaro, tre occasioni semplici. Poi abbiamo preso due gol, sarebbe stato importantissimo vincere. Rammarico nel momento in cui ho fatto i cambi, Sensi si è fatto male e abbiamo giocato gli ultimi minuti in 10. Avanti con fiducia, tanto caldo, campo non ottimale, ma abbiamo fatto un buon gioco. C'è qualcosa da rivedere con calma, se andiamo due volte in vantaggio la dobbiamo portare a casa la vittoria. Il primo un gol fortuito, il secondo un tiro al volo di Augello, dispiace ma andiamo avanti".

Su Sensi: "Purtroppo non sta bene, ieri si era allenato al meglio. Purtroppo mi sono trovato negli ultimi 20' in 10, probabilmente nel momento in cui la partita si sarebbe aperta".

Sul finale di gara: "Pensavamo che nell'ultima mezz'ora la partita si sarebbe aperta, stavamo creando parecchi opportunità. Ci siamo ritrovati in 10, rischi anche di comprometterla. Ora dobbiamo ritrovare forza e giocatori. Con questi calendari... bisognerebbe aggiustarli. Mercoledì partita importantissima".

Sulla nuova esperienza: "Sono molto soddisfatto. Ho trovato una società, una tifoseria e i ragazzi molto disponibili. Potevamo avere delle difficoltà, abbiamo fatto 7 punti. La società era stata chiara: alcune cose erano da sistemare con cessioni importantissima. Abbiamo giocatori molto funzionali alla mia idea di calcio. Ne avrei voluti 9 di punti, ma ora guardiamo al Real Madrid".

Sulla rosa lunga: "Potrò rispondere più avanti. Ho avuto 7 giocatori fino a giovedì. Stamattina ho parlato tanto coi ragazzi, qualcuno alle 4 del mattino era sveglio per il fuso orario. Ho una rosa attrezzata, già non avere Bastoni e Sensi mi dispiace, sono giocatori importantissimi. Sensi sicuramente non ci sarà, Bastoni vediamo domani, Dimarco forse solo crampi. Per lui sono ottimista, per Sensi e Bastoni no".