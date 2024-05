Dopo la vittoria dello scudetto e la conquista della seconda stella, in arrivo per Inzaghi il meritato premio. Il tecnico firmerà a breve il rinnovo con l'Inter e il club nerazzurro gli garantirà un aumento dell'ingaggio, un premio di riconoscenza per quanto fatto in questi anni. "Dovrebbe arrivare un rinnovo biennale con opzione per un altro anno".