La squadra di Simone Inzaghi è l’unica dei top-5 tornei europei ad aver realizzato almeno una rete in ognuna delle proprie gare di campionato in questa stagione, 29 gol su 29 match giocati. I nerazzurri sono anche la formazione tra quelle dei maggiori cinque campionati europei con meno reti subite, 14", riporta Inter.it.

