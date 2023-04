Inter, Inzaghi lotta per il suo futuro: risposta nel momento più importante. E i tifosi…

Dopo la conquista della Supercoppa in Arabia con il Milan, l'Inter si guadagna anche la finale di Coppa Italia eliminando in semifinale la Juve. Un'altra tacca da fare sulla cintura di Inzaghi che si giocherà anche l'accesso alla finale di Champions League nel derby col Milan,

"Al 78’ esatto, quando l’Inter in controllo poteva temere una beffa juventina, a San Siro si è risentito l’antico coro. Quel nome urlato dalla Nord mancava da settimane in questi luoghi e non è un caso che gli ultrà lo abbiano voluto ripescare contro l’arcirivale Juventus. In una delle notti più dolci della stagione, adesso che alla fine del percorso si intravede davvero la gloria: Simone Inzaghi è tornato ad essere acclamato dalla curva e, di riflesso, applaudito dal resto dello stadio. C’era stata un po’ di freddezza negli ultimi tempi, anche per quello strano ondeggiare tra affanni italiani e gloria europea. Nel momento più importante tutto il popolo interista sta serrando le fila anche perché questa stramba stagione potrebbe davvero avere un finale impensabile", riporta La Gazzetta dello Sport.