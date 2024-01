Inzaghi: “Si dà per scontata l’Inter senza darle i meriti. Ecco cosa voleva dire Acerbi”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona. Le sue parole: "Arnautovic? Un attaccante deve preoccuparsi quando non si crea le occasioni: io mi preoccupavo quando non mi capitavano, non quando le sbagliavo. Il campo? Anche l'Olimpico aveva problemi, Genova anche: non ci sono campi. L'altra sera guardavo il Milan e ho chiamato subito Marotta: è penalizzante, è difficilissimo giocare qua al momento. Già con l'Udinese questo campo, che era ottimo, è in grandissima difficoltà. Bisognerà porre rimedio perché penalizza tutti, non solo Inter e Milan. Oggi siamo stati molto penalizzati da quello nelle rifiniture: qualcosa bisognerà fare, con questo campo siamo in difficoltà.