Cambiasso: “Inter, Lukaku lucido. E non possiamo non parlare di Darmian”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter per 2-0 sul Benfica

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso , ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter per 2-0 sul Benfica: "L'immagine è l'abbraccio finale dopo la parata di Onana: è quello che un gruppo vuole dopo una vittoria. Il risultato dipende sempre dagli episodi, quando devi essere decisivo segni e dietro fai salvataggi: nessuno si aspettava quel rigore, sono situazioni da VAR che nessuno si aspetta, Lukaku è stato lucido perché non era facile.

Nelle ultime partite in campionato è mancato quello che ha fatto oggi sotto porta: non ha avuto tante occasioni, ma quando si è presentata lì ha segnato. L'impegno c'è sempre stato, la sensazione è che a volte i giocatori inconsciamente facendo un po' meno si può vincere lo stesso: ma le altre se la giocano e tu rischi di fare quello che sta facendo l'Inter. Non possiamo poi non parlare di Darmian: sembra che i giocatori possano fare un ruolo, lui rende benissimo in ogni posizione e per i compagni è un riferimento".