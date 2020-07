Inter, torna prepotente l’ipotesi Gabriel Jesus. Lautaro ma non solo: il City vuole la doppietta

Il nome di Gabriel Jesus torna prepotentemente in orbita Inter. L’attaccante brasiliano, già vicino ai nerazzurri quando ancora giocava nel Palmeiras, potrebbe essere la chiave per il trasferimento al Manchester City di Lautaro Martinez, indicato da Pep Guardiola come uno dei possibili eredi di Sergio Aguero.

Tuttavia, secondo Repubblica, l’attaccante argentino non è l’unico calciatore interista nel mirino dei Citizens.

“Con soli 2 gol nelle ultime 13 partite, lasciarlo partire potrebbe fare meno male. E come suo possibile sostituto, nella girandola dei nomi, spunta anche quello di Gabriel Jesus del Manchester City, interessato (questa è vera) al cartellino di Milan Skriniar“.