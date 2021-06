Joao Mario-Sporting ci siamo: Ausilio incontra Pastorello. Cifre e modalità dell’affare

Secondo il quotidiano portoghese Record il centrocampista si trasferirà oggi dall'Inter allo Sporting a titolo definitivo

Secondo quanto riportato da Record, oggi ci sarebbe l'incontro decisivo per la trattativa tra l'agente del calciatore, Federico Pastorello, e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. Il vertice servirà a mettere a punto i dettagli mancanti in modo che il passaggio al club portoghese diventi realtà. Sul tavolo c'è un affare da circa 8 milioni di euro, cifra che i nerazzurri chiedono per liberare il giocatore. Lo Sporting continua a cercare di limare l'esborso economico, in due modi: se l'Inter mantiene la richiesta di 8 milioni di euro, introducendo rate più dilazionate nel tempo; se il club italiano si lascia convincere, abbassando questa soglia a 7 M€ verrebbero accorciati i tempi di pagamento. In tutti gli scenari, come si vede, la distanza che separa le parti è già breve, quindi non dovrebbe essere difficile per Pastorello chiudere l'affare.