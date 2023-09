Inter, Inzaghi ha un asso nella manica. Da mezzala a trequartista, il jolly Klaassen è pronto

L'assenza di Arnautovic si sta confermando un problema non da poco. L'attaccante, in questa prima parte di stagione, non è stato un titolare per Inzaghi, ma una pedina importante per le rotazioni del reparto offensivo. Ora ci sono solo tre attaccanti a disposizione del tecnico, con Lautaro che ha bisogno di riposo. Per questo Inzaghi studia nuove soluzioni, anzi una ce l'ha già in mente da qualche settimana.