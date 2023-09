Inter, Sommer in cerca di riscatto. “A Salerno Inzaghi voleva far esordire Audero, ma…”

Tutta l'Inter sarà in cerca di riscatto questa sera contro la Salernitana. La brutta sconfitta col Sassuolo non deve lasciare il segno, la squadra di Inzaghi ha subito l'occasione per rialzarsi. A cercare una rivincita sarà, in particolare, Sommer. Il portiere, dopo essersi reso protagonista di alcune parate importanti, è incappato in un errore sul pareggio del Sassuolo.