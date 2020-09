Lautaro, gli agenti a Milano: il Barcellona non molla, nuova offerta e “gesto simbolico”

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. I blaugrana tenteranno un ultimo assalto con l’aiuto degli agenti del giocatore. Secondo il quotidiano spagnolo “Sport”, infatti, i procuratori di Lautaro Martinez saranno in Europa nei prossimi giorni e andranno a Milano per cercare di sbloccare il trasferimento dell’argentino in Catalogna.

Il Barcellona presenterà una nuova offerta all’Inter, con gli stessi connotati economici della precedente: 65 milioni di euro più un giocatore. Ma in più, i catalani faranno un “gesto” simbolico verso l’Inter per facilitare la trattativa, ovvero concederanno il cartellino gratis a Vidal per permettergli di firmare con l’Inter.

I nerazzurri, però, non arretrano. Chiedono, secondo Sport, un minimo di 85 milioni di euro più una contropartita, basandosi sul valore della clausola di Lautaro, pari a 111 milioni di euro.